Ministro de Obras Públicas sobre zanja fronteriza: "Es una solución costo eficiente salvaje"

13 abr. 2026 - 09:52 hrs.

El ministro de Obras Públicas, Martina Rau, se refirió este lunes en Radio Infinita a dos de los proyectos de infraestructura más relevantes del gobierno de José Antonio Kast: la construcción de la zanja fronteriza en el norte del país y el ambicioso plan de ampliación carcelaria.

En conversación con Juan Manuel Astorga, el ministro Rau defendió la construcción de la zanja en la frontera norte del país, descartando que se trate de una medida meramente simbólica. "Simbolismo nada. Es una solución costo eficiente salvaje. Es muy barato por metro comparado con hacer un muro, por ejemplo, lo que hay en otros países", afirmó el secretario de Estado.

Rau explicó que la zanja no está principalmente orientada a contener el flujo migratorio, sino que está más bien orientada a impedir el tránsito de tráfico de contrabando, incluyendo autos y camiones robados que ingresan por pasos no habilitados.

El ministro reveló que en el primer mes de gobierno ya se construyeron cerca de 10.000 metros de zanja, superando lo avanzado en años anteriores. Estimó que se podría llegar fácilmente este año a unos 30 kilómetros o más de zanja, aunque advirtió que la cifra es incierta dado que el trazado depende del movimiento de los traficantes hacia nuevas zonas.

Sobre su mantención, el titular del MOP aclaró que la zanja requiere mantención porque será borrada y habrá que rehacerla, dependiendo del tipo de suelo. En suelos arenosos durará menos, mientras que en suelos de estructuras más estables la zanja quedará hecha y durará mucho más.

Asimismo, precisó que la construcción no se extiende a toda la frontera, sino que se focaliza donde efectivamente hay huellas y se ve que hay tránsito de camiones y vehículos. La mayor parte de la frontera en esa zona no es transitable porque hay montañas y quebradas.

Plan carcelario: 10 nuevos recintos y 20.000 plazas

El segundo anuncio del ministro Rau tuvo que ver con la infraestructura penitenciaria. El secretario de Estado anticipó que en aproximadamente 25 días el gobierno dará a conocer un plan carcelario de gran envergadura.

El objetivo es lanzar licitaciones de varios centros penitenciarios concesionados por alrededor de 20.000 plazas, lo que equivale a la construcción o ampliación de unos 10 recintos penitenciarios, considerando que una cárcel concesionada hoy día es en promedio del orden de las 2.000 plazas.

El ministro señaló que hay recintos que hoy día tienen bastante espacio para poder crecer, donde hay una población penal con hacinamiento o sobrepoblación, por lo que es necesario ampliar esas cárceles.

Para agilizar el proceso, el gobierno cuenta con una ley aprobada el año pasado que establece un fast track para la ampliación de recintos penitenciarios. Rau indicó que en cada región que visita, recorre los recintos penitenciarios para ver disponibilidad de terreno y evaluar cómo implementar las nuevas plazas a través del mecanismo de concesiones.

Ante la eventual oposición de alcaldes, el ministro fue directo: "Nadie quiere una cárcel, pero hay que construir cárceles". Añadió que las nuevas instalaciones están ubicadas lejos de los centros urbanos, lo que implica menor impacto y menos resistencia de las comunidades locales.

El objetivo final es tener las bases de licitación publicadas antes de que termine el año.