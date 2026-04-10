Gobierno revela primeros hallazgos de auditoría total: US$140 millones transferidos a entidades con menos de un año de antigüedad

10 abr. 2026 - 14:02 hrs.

El gobierno del presidente José Antonio Kast dio a conocer los primeros resultados del trabajo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), una iniciativa que involucra a más de 1.000 auditores revisando el funcionamiento de más de 500 servicios públicos en todo el país. Los hallazgos preliminares encendieron alertas sobre el manejo de recursos fiscales y el uso de licencias médicas en el sector público.

Las cifras reveladas esta jornada dan cuenta de una serie de situaciones que, si bien las autoridades aclararon que por ahora no constituyen hechos delictivos ni irregularidades formalmente establecidas, sí ameritan una revisión en profundidad:

$140 millones de dólares fueron transferidos a entidades con menos de un año de antigüedad, cifra que abarca la totalidad de los 500 servicios auditados. A eso se suman más de 1.000 convenios pagados sin rendición por un monto superior a los $50 millones de dólares, y cerca de 100.000 trabajadores con licencias médicas prolongadas (más de un mes), de los cuales más de 1.000 casos corresponden a licencias de más de un año de duración.

Adicionalmente, se detectaron reparticiones con traspasos masivos de personal desde honorarios a contrata durante los meses finales de la administración anterior.

Kast: "Nadie puede extrañarse de que un sumario termine en destitución"

El presidente Kast se dirigió directamente a los auditores que participan del proceso y fue claro respecto de las consecuencias que podrían derivarse de los hallazgos.

"Nosotros vamos a trabajar permanentemente para que los recursos se usen bien. Alguien se puede equivocar y eso se puede corregir. Pero nadie podía extrañarse de que si ahora se inicia un sumario por una acción grave, ese sumario puede terminar en la destitución", advirtió el mandatario, quien también llamó a los auditores a actuar con independencia: "Necesitamos que ese auditor se sienta empoderado y que no acepte presiones".

Nuevos nombramientos para reforzar el proceso

En el marco del anuncio, Kast realizó nuevos nombramientos para fortalecer la estructura de auditoría del Estado. Designó a Cristian Muñoz como Auditor General de la República e integró al comité de auditoría interna a dos figuras de trayectoria: el ex contralor Ramiro Mendoza y la ex directora de Presupuestos Cristina Torres.

Las autoridades subrayaron que este trabajo es de largo aliento y se extenderá durante al menos el primer año de gobierno. En caso de que las investigaciones deriven en hechos constitutivos de delito, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público u organismos competentes para su investigación formal.



El proceso se enmarca en una de las promesas de campaña de Kast de auditar el Estado en su totalidad y trabajar en coordinación con la Contraloría General de la República, que lleva tiempo desarrollando fiscalizaciones paralelas sobre el sector público.

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