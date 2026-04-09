Lincolao y eventual pérdida de beneficios sociales de responsables de su ataque: "Se ganan y tiene que haber retribución"

09 abr. 2026 - 18:47 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la agresión sufrida en la Universidad Austral de Chile, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, subrayó que los responsables deben enfrentar consecuencias académicas y sociales.

La secretaria de Estado conversó con CNN Chile y afirmó que "yo creo que en estos casos hay que actuar con firmeza y no políticamente. Y la agresión, la violencia, en cualquier parte, en cualquier institución es mala”.

Las eventuales sanciones

Lincolao agregó que las sanciones deben ser coherentes con la respuesta adulta: “Creo que es muy importante que las consecuencias tienen una buena reacción si son consistentes con los adultos”.

Consultada sobre si los estudiantes involucrados en hechos violentos deberían perder derechos sociales, Lincolao fue categórica: “Sí, totalmente”. Explicó que “los beneficios sociales se ganan y tiene que haber una retribución al país de todo beneficio social”.

¿Posibles expulsiones?

Respecto a la eventual expulsión de los agresores, señaló: “Yo creo en las consecuencias, si esas son las consecuencias que el cuerpo legislativo, el Poder Judicial y la ministra piensa que son”.

Lincolao insistió en que la violencia no puede ser tolerada: “Si nosotros le damos buena atención a algo malo, estamos incentivando una actividad mala. Por eso los adultos en esto, en forma transversal, digan que esto no tiene ninguna excusa, no se debe hacer, pero no solamente porque yo soy ministra, sino porque es absolutamente inaceptable”.

Las declaraciones se producen en medio de la discusión del proyecto de “Escuelas Protegidas”, impulsado por el gobierno para enfrentar el aumento de la violencia escolar. Entre sus medidas se contemplan mayores condenas por delitos cometidos en establecimientos educacionales, revisión de mochilas y la posibilidad de suspender la gratuidad a quienes sean condenados por desórdenes públicos.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El ataque a la ministra Lincolao ocurrió en horas de la tarde del miércoles 8 de abril, cuando se encontraba participando de la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Chile (UACh).

Al momento de querer retirarse del establecimiento, la secretaria de Estado debió ser escoltada hasta su auto debido a una manifestación en el exterior.

Allí fue cuando recibió improperios, empujones e incluso el lanzamiento de agua, lo que provocó que personal de seguridad tuviera que resguardarla hasta último momento.

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