Gobierno confirma que identificaron a tres dirigentes estudiantiles por agresión a ministra Lincolao: Esperan por su detención

09 abr. 2026 - 09:43 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó que están identificados los líderes estudiantiles que tuvieron mayor participación en la agresión contra la ministra de Ciencia, Ximena, Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia. Serían detenidos en las próximas horas.

En entrevista con Radio Duna, señaló que "nosotros materializamos la presentación de la querella para que se pueda seguir desarrollando esta investigación. Durante la mañana me informaron que ya se tiene identificados a los tres líderes que tuvieron mayor participación".

"Existían antecedentes de llamados a esta manifestación"

Añadió que "ya se sabe quiénes son. Obviamente, habrá que esperar su posterior detención. Son estudiantes y dirigente estudiantiles y existían también antecedentes previos de llamados a esta manifestación".

"Aquí también yo creo que hay que apelar al rol de la universidad. Cuando alguien invita a su casa a una persona, obviamente que tiene que entregarle la garantía y las condiciones para que esas personas se sientan cómodas. Y acá vemos que una situación que puede ser previsible por los ambientes previos, no se toma ningún resguardo y ninguna medida", agregó.

"Reprochable e inaceptable"

También criticó que "una ministra de Estado, invitada por la casa de estudios a la inauguración de un año escolar 2026, sea permanentemente amedrentada mientras estaba en el recinto, posteriormente retenida (...) y a la salida, agredida. Eso, como dijo el Presidente de la República y lo manifestamos ayer del Palacio de la Moneda, es total y absolutamente reprochable e inaceptable".

Además, dijo que "yo espero ahora que la investigación avance rápido, que sean sancionados los responsables, y que, de alguna u otra manera, entendamos que la educación es para formar profesionales, no es para formar activistas políticos violentos, porque aquí, claramente, esta es una manifestación que más por derechos estudiantiles es de carácter político. La intolerancia no se puede tolerar".