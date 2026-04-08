Gobierno anuncia querella por agresión a ministra Lincolao: "Ella está sin lesiones, pero el hecho es brutal"

08 abr. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió este miércoles a la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en su visita a la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia, región de Los Ríos.

La secretaria de Estado condenó lo ocurrido en la sede universitaria y dijo que "esto no es una manifestación, esto fue un delito, un acto grave que debemos condenar".

Gobierno anunció querella

En este contexto, Steinert afirmó que "el ministerio de Seguridad va a interponer una querella este mismo día. Estamos en una comunicación directa con la PDI y Carabineros".

"Esperamos que los autores de este brutal hecho sean puestos luego a disposición de justicia... Hay varios videos que dan cuenta del hecho y esperamos tener resultados prontamente", dijo.

La ministra sostuvo que "por ahora vamos a imputar el delito de atentados en contra de la autoridad, con una pena de presidio menor en su grado medio, así que estamos realizando las acciones para establecer quiénes son los responsables".

La salud de la ministra Lincolao

Steinert puntualizó en la salud de la ministra Lincolao y reveló que "ella se encuentra sin lesiones, pero el hecho es brutal. Si ven los videos, se explican solos".

"Condenar enérgicamente y querella por parte del ministerio de Seguridad", cerró la ministra Steinert.

Lincolao fue agredida cuando se preparaba para salir de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, luego de haber inaugurado el año académico.

En ese instante, recibió improperios por parte de un grupo de estudiantes, los que fueron subiendo de tono hasta terminar en empujones y el lanzamiento de agua.

Todo sobre Gobierno