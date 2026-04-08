Economista advierte que la inflación de abril podría llegar al 1,7%: "El grueso del efecto todavía no se ha capturado"

08 abr. 2026 - 17:16 hrs.

El golpe inflacionario de la guerra en Medio Oriente aún no ha mostrado su cara más dura. Esa fue la advertencia que entregó este miércoles Felipe Jaque, economista jefe de Banco BICE, en el programa Más que Números de Radio Infinita, donde señaló que si bien el IPC de marzo ya sorprendió al alza con un 1%, lo peor está por venir.

Según Jaque, antes del estallido del conflicto bélico las proyecciones de inflación para abril apuntaban a cifras de entre 0,4% y 0,5%. Hoy ese número se ha más que triplicado. "Ya estamos llegando a casi el 1,7% de inflación esperada para el mes de abril", advirtió el economista, subrayando que este salto se explica principalmente por el alza en los precios de los combustibles, cuyo efecto completo todavía no se ha traspasado a los precios al consumidor.

El dato clave que entregó Jaque es que la liberación del MEPCO -el mecanismo de estabilización de precios de combustibles- ocurrió a mediados de marzo, por lo que solo una fracción de su impacto quedó registrada en el IPC de ese mes. "Estamos viendo recién 0,3 puntos porcentuales de incidencia en marzo. Todavía queda el grueso", explicó, añadiendo que se estima que el efecto total del alza de combustibles en la inflación ronda el punto y medio porcentual, del cual la mayor parte se capturará en abril.

A eso se suma un nuevo decreto de combustibles publicado este miércoles, que según Jaque confirma que habrá algún nivel adicional de alza en los precios de la bencina durante las próximas semanas, dependiendo de cómo evolucione el precio internacional del petróleo y la operación del MEPCO.

Con todo, el economista proyectó que si el conflicto no escala y los precios del crudo retroceden hacia los 70 dólares -en línea con lo que indican los mercados de futuros-, el shock inflacionario debería ser transitorio y los meses posteriores podrían mostrar cifras más moderadas. Sin embargo, reconoció que la incertidumbre es alta: "Tenemos bastante menos confianza que otras veces", admitió, advirtiendo que si el petróleo se mantiene sobre los 90 dólares, la inflación podría cerrar el año por sobre el 4,5%.