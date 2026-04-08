Contraloría defiende pago de más de mil viáticos y alto número de licencias médicas: "Cumplimos con la ley"

08 abr. 2026 - 12:59 hrs.

La Contraloría General de la República emitió este miércoles un comunicado oficial para responder a una nota publicada por el diario La Segunda, que cuestionó el pago de más de mil viáticos a funcionarios del organismo y el alto número de licencias médicas presentadas por su personal, a partir de reportes que la propia institución remite periódicamente a la Cámara de Diputados.

La institución calificó la nota de tendenciosa y rechazó que se confunda el pago legal de viáticos por fiscalizaciones en terreno con la obtención fraudulenta de licencias médicas para vacacionar o viajar, problemática que la propia Contraloría ha denunciado en el marco del CIC 9.

Más de mil viáticos por 2.619 fiscalizaciones

Respecto de los 1.384 viáticos nacionales cuestionados por el medio -entre los que se incluyó un viaje de la propia Contralora General, Dorothy Pérez-, la institución explicó que su labor de control se extiende a todo el territorio nacional, incluyendo comunas alejadas de las sedes institucionales, y que la ley obliga a pagar viáticos para cubrir alimentación y alojamiento del personal en esas misiones. Agregó que en 2025 se realizaron 2.619 fiscalizaciones.

En cuanto a los viáticos internacionales, la CGR precisó que la fiscalización de las operaciones financieras de la OPS en Washington DC no implicó gasto fiscal, pues todos los costos fueron cubiertos por la propia organización. Y sobre la asistencia a la Asamblea General de INTOSAI en Egipto -a la que viajaron la Contralora General, el Subcontralor y una jefatura-, señaló que se trata de una instancia técnica que reúne a 195 contralorías del mundo y se realiza cada tres años, y que los funcionarios viajaron en clase económica pese a que la normativa permitía clase superior.

Viáticos a la baja y licencias en descenso

La Contraloría también entregó cifras que, a su juicio, contradicen el enfoque del reportaje: entre 2024 y 2025, el gasto en viáticos cayó un 11% y el de pasajes un 43%, y para 2026 el presupuesto de viáticos internacionales se recortó en un 35%. En paralelo, las actividades de control aumentaron un 13%.

En materia de licencias médicas, la institución informó que estas disminuyeron un 16,2% y que en 2025 se logró recuperar el 85% de los recursos pagados por ese concepto mediante un plan de restitución de fondos.

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