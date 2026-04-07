Lideran comunas del norte y eventos como Halloween: Estos municipios gastaron más en celebraciones que en ayudas sociales

07 abr. 2026 - 04:40 hrs.

¿Qué pasó?

Día del Niño, Día de la Madre, fiestas para adultos mayores y otros eventos organizados por municipalidades a lo largo del país actualmente están en la mira de Contraloría. Entre 2024 y 2025, según el ente fiscalizador, se gastaron más de 31 mil millones de pesos en celebraciones de este tipo.

Este significativo monto podría edificar y equipar cinco CESFAM, construir cuatro parques a gran escala, levantar cerca de 750 viviendas sociales o adquirir más de 800 radio patrullas.

Aunque las celebraciones también generan efectos positivos en la población, como sentido de pertenencia, recuperación de espacios públicos y acceso universal a la cultura, según diversas encuestas no son consideradas una prioridad, como sí lo son la seguridad, la salud y la educación.

Es por eso que Contraloría anunció fiscalizaciones y exámenes a las cuentas de los municipios que gastaron más en fiestas que en beneficios sociales.

Municipios con mayores gastos en celebraciones

Los siguientes municipios gastaron al menos 90 millones más en celebraciones que en asistencia social:

Alto Hospicio (región de Tarapacá)

Talca (región del Maule)

Arica (región de Arica y Parinacota)

Camarones (región de Arica y Parinacota)

Huara (región de Tarapacá)

San Pedro de Atacama (región de Antofagasta)

Pozo Almonte (región de Tarapacá)

Gastos per capita

En algunos casos, municipios llegaron a gastar en fiestas más de $900 mil por vecino. A continuación, el detalle de gastos per capita:

Río Verde: $981.871

$981.871 Sierra Gorda: $201.964

$201.964 Camarones: $198.915

$198.915 Laguna Blanca: $154.081

$154.081 Torres del Paine: $105.109

Los eventos más caros

Más de 100 municipios superaron el promedio nacional de gasto en celebraciones, y los eventos más caros fueron:

Día de la Mujer: $4.447.431.644

$4.447.431.644 Día de las Infancias: $3.682.279.093

$3.682.279.093 Día del Adulto Mayor: $2.698.102.357

$2.698.102.357 Día de la Madre: $1.583.447.450

$1.583.447.450 Día del Padre: $903.370.762

$903.370.762 Halloween: $849.146.760

"La gente no te perdona"

"Ante esta denuncia tengo que decir que este municipio, en forma muy responsable, bajamos del año 2024 al 2025 en $400 millones en los gastos en evento", se defendió el alcalde de Arica, Orlando Vargas.

"La gente no te perdonaría si tú no haces un Día del Niño o la Navidad en el estadio. Entonces, nuestras inversiones han sido muy bien enfocadas en lo social", explicó el jefe comunal.

"¿Quién dijo que el municipio tenía que gastar millones en Halloween? ¿Cuántos vecinos no preferirían que esas platas se gastaran en otras cosas?", se pregunta el abogado y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Francisco Leturia.

El profesional agrega que las municipalidades "deberían tener otras prioridades, porque cada peso que se gasta en una fiesta o que se saca de mala manera por vía de sobreprecio, por vida de productoras, es plata que no llega a salud, es plata que no llega a educación".

Por su parte, el investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, manifiesta que "lo inquietante es organizar festivales o fiestas cuando hay una mala salud municipal o cuando hay mala educación municipal, y esto es cuestión de prioridades".

"Llama la atención que, sobre todo, municipios muy pobres estén destinando tanta parte de su presupuesto a celebraciones", añade.

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