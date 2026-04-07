Persecución termina con dos detenidos tras encerrona frustrada en Huechuraba

07 abr. 2026 - 06:10 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a dos personas la madrugada de este martes, tras una fallida encerrona que se inició en la comuna de Huechuraba y finalizó en Recoleta, en la Región Metropolitana.

El procedimiento terminó en la intersección de las calles Montana con Diego Silva Henríquez, en donde fueron capturados los dos delincuentes de nacionalidad chilena, uno de ellos menor de edad.

Según los antecedentes, los detenidos se desplazaban junto a otros dos individuos a bordo de un vehículo que mantenía encargo vigente por robo con violencia.

Los involucrados portaban armas de fuego al momento de su arresto, mientras que los otros dos ocupantes del automóvil lograron darse a la fuga.

Persecución tras fallido intento de encerrona

Previamente, el grupo habría intentado sustraer un vehículo a una mujer en Huechuraba, delito que no se concretó debido a una maniobra evasiva realizada por la víctima.

Más tarde, el vehículo fue detectado en la intersección de avenida Américo Vespucio con Segunda Transversal, en la comuna de Cerrillos.

Al intentar ser fiscalizados por personal policial, los sujetos evadieron el control, lo que dio inicio a un seguimiento controlado con apoyo aéreo de la Prefectura Aeropolicial.

El operativo concluyó en Recoleta con la detención de dos ocupantes y la recuperación del automóvil. Los imputados fueron identificados como W.S.E.V., de 19 años, con antecedentes y orden vigente por robo con violencia, y O.V.D.A., de 16 años, también con antecedentes.