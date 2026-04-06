Asesinan a balazos a hombre en La Pintana: Una mujer recibió disparo en su pierna mientras esperaba locomoción pública

06 abr. 2026 - 20:54 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía ECOH Metropolitana acudió en la tarde de este lunes a la comuna de La Pintana, luego de que fuera alertada sobre el asesinato de un hombre en plena vía pública, quien fue atacado a balazos. El hecho terminó con una mujer lesionada, que en ese momento esperaba locomoción en un paradero.

La fiscal ECOH, Claudia Barraza Alarcón, explicó que la víctima fatal (de nacionalidad chilena) recibió tres impactos balísticos: dos en la zona de su cabeza y uno en el brazo, mientras que la segunda víctima -que sobrevivió y cuya nacionalidad no ha sido confirmada- fue baleada en una pierna.

Lo que se sabe de las víctimas

Barraza indicó que la mujer lesionada "estaba casualmente en el lugar cuando se producen estos disparos. A ella la lesionan en una de las piernas".

"La primera víctima es joven, alrededor de unos 20 años, y la segunda víctima es una mujer joven. Entiendo que ella estaba con su pareja", sostuvo.

La fiscal indicó que en ese momento la mujer herida fue asistida por otras personas: "Serían vecinos que prestaron el apoyo y la trasladaron a un centro asistencial", comentó.

"Ahora se va a trasladar la Brigada de Homicidios al sitio del suceso, para verificar los testigos y si existen o no cámaras, para corroborar la situación", añadió.

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