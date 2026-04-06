Millonario robo en tienda infantil de Ñuñoa: Ladrones entraron por un forado en la pared y se llevaron $110 millones en productos

06 abr. 2026 - 13:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un millonario robo afectó a la tienda de ropa infantil Colloky en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, luego de que un grupo de delincuentes ingresara al local y sustrajera una gran cantidad de productos, en un delito que supera los $110 millones.

El hecho ocurrió en un recinto comercial ubicado en avenida Irarrázaval, en la intersección con Ricardo Lyon, donde los antisociales aprovecharon el fin de semana largo para concretar el delito sin ser detectados.

Delincuentes realizaron forado para ingresar

De acuerdo a los antecedentes preliminares, los sujetos accedieron al local tras ingresar primero a un inmueble colindante que se encontraba desocupado y en proceso de remodelación.

Desde ese punto, realizaron un forado en una pared que daba hacia la parte posterior de la tienda afectada, lo que les permitió entrar y recorrer el recinto con total libertad.

Una vez en el interior, registraron distintas áreas del local, abriendo gavetas y revisando mercadería, llevándose principalmente ropa y calzado infantil.

La magnitud del daño quedó en evidencia cuando los trabajadores llegaron durante la mañana de este lunes, encontrando el local con evidentes signos de destrucción, cajas en el suelo y diversas zonas completamente desordenadas.

El avalúo de lo robado alcanzaría los $110 millones, principalmente en ropa y calzado infantil.

Dañaron cámaras y no hay claridad del momento del robo

Uno de los elementos que ha dificultado la investigación es que los delincuentes destruyeron el sistema de cámaras de seguridad del recinto, lo que impide establecer con exactitud cuándo ocurrió el delito.

"Se está verificando qué día fue, puesto que lamentablemente los antisociales dañaron el DVR de la cámara de vigilancia", señaló el mayor Vladimir Ubeda, de la 33 Comisaría de Ñuñoa.

Debido a esto, las diligencias deberán centrarse en cámaras de seguridad externas, tanto del sector como de locales cercanos, para intentar reconstruir la dinámica de los hechos.

El procedimiento inicial fue adoptado por personal de Carabineros de la 33ª Comisaría de Ñuñoa, quienes llegaron al lugar tras la denuncia realizada por los trabajadores. Posteriormente, se determinó que la investigación quedara a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI). Hasta el momento no hay personas detenidas.

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