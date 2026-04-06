Pareja de adultos mayores sufre violento robo en su casa: Fueron amarrados y uno de ellos golpeado con un fierro

06 abr. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento robo durante la madrugada de este lunes en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió al interior de su vivienda, donde un grupo de al menos cuatro delincuentes ingresó para cometer el asalto e intimidó a las víctimas de más de 80 años con un objeto contundente y armas de fuego, aparentemente una escopeta.

Víctimas fueron amarradas y golpeadas

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el asalto ocurrió alrededor de las 05:30 horas en un domicilio ubicado a metros de la autopista Los Libertadores.

Los sujetos saltaron la reja e ingresaron al domicilio, luego amenazaron a la pareja y los maniataron de pies y manos para concretar el delito.

En medio del asalto, uno de los adultos mayores fue golpeado con un fierro, resultando con lesiones producto de la agresión.

Los delincuentes permanecieron varios minutos al interior del domicilio, registrando distintas dependencias en busca de especies de valor.

Tras reducir a las víctimas, los antisociales sustrajeron diversas pertenencias desde el inmueble, avaluadas en alrededor de $50 millones, incluyendo dos de sus vehículos en los que huyeron del lugar en dirección desconocida.

Investigación en curso

El caso es investigado por la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte, quienes realizan diligencias para dar con el paradero de los responsables del violento asalto.