Riña en disco clandestina termina con un muerto: Agresor lo apuñaló y luego lo atropelló

06 abr. 2026 - 07:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta riña registrada en una discoteca clandestina en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, terminó con una persona fallecida durante la madrugada de este lunes.

Según los primeros antecedentes, la víctima fue atacada tras una discusión al interior del recinto, siendo posteriormente perseguida por sus agresores.

Lo apuñalaron y luego lo atropellaron

De acuerdo con la información preliminar, el conflicto se originó dentro del baño de un recinto clandestino, donde la víctima, de 31 años y nacionalidad peruana, habría sido apuñalada en medio de una riña.

Tras ello, el afectado salió del lugar intentando escapar, momento en que fue seguido por un vehículo que finalmente lo atropelló, provocándole la muerte en el lugar.

La inspectora Claudia López Sepúlveda, de la Brigada de Homicidio Centro Norte, detalló que el hecho ocurrió en calle La Plata, en las cercanías de un recinto nocturno.

"Hoy en horas de la noche, personal de esta brigada especializada llegó hasta el lugar, ya que había una persona de nacionalidad extranjera, con situación migratoria regular, que estaba fallecida por un atropello", detalló.

Investigación en curso

Además, la inspectora comentó que "los antecedentes preliminares dan cuenta de que la víctima, mientras se encontraba al interior de una discoteca de la comuna, fue perseguida por un vehículo, el cual la atropelló, falleciendo en el lugar, mientras que el vehículo se dio a la fuga".

Respecto a los trabajos investigativos, desde la policía señalaron que "al trabajo del sitio del suceso, con personal del Laboratorio de Criminalística Central, se levantó evidencia biológica, por lo que se continúan las diligencias tendientes a identificar a los autores del hecho".

Por ahora, no se ha informado sobre detenidos, mientras que las autoridades continúan realizando pericias para dar con el paradero de los responsables.