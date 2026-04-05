Carabinero de franco frustra robo de vehículo tras enfrentar a delincuentes armados en Maipú: Video muestra actuar del uniformado

05 abr. 2026 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco logró frustrar un violento robo de vehículo la noche del viernes pasado en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, luego de intervenir y repeler a disparos a un grupo de delincuentes armados que intentaban cometer el ilícito en un recinto comercial del sector.

¿Qué informó Carabineros?

El hecho ocurrió cuando el funcionario estaba en las inmediaciones del lugar y detectó una situación de riesgo. Al intervenir e identificarse como carabinero, fue atacado por los antisociales, lo que derivó en un intercambio de disparos que finalmente obligó a los sujetos a huir sin concretar el ilícito.

Sobre lo ocurrido, la teniente Fernanda Rubilar, del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, detalló que "el oficial se encontraba sentado en una plaza cerca del recinto comercial, pudiendo observar a una banda de cinco individuos a rostro cubierto, premunidos de arma de fuego, quienes querían robar este vehículo, ante lo cual fue atacado en dos ocasiones con arma de fuego".

Ante la agresión directa, el funcionario utilizó su arma particular para repeler el ataque. Según explicó la oficial, el carabinero "logró repeler el ataque con su armamento particular, huyendo de esta forma los antisociales, no concretando el hecho".

Tras el enfrentamiento, los cinco individuos escaparon en dirección desconocida, mientras que el procedimiento no dejó personas lesionadas, pese a la peligrosidad del intercambio de disparos.

Desde la institución valoraron el actuar del funcionario, destacando el compromiso permanente de Carabineros con la seguridad pública, incluso fuera del horario de servicio. En ese sentido, la teniente Rubilar enfatizó que "de esta manera demuestra el compromiso permanente de Carabineros con la comunidad, incluso cuando los funcionarios no están de servicio".

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