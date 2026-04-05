"Es una situación muy grave": Amplían detención de dos excarabineros acusados de violación en Valparaíso

05 abr. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, el Juzgado de Garantía de Valparaíso decidió ampliar la detención de dos exfuncionarios de Carabineros, quienes fueron dados de baja luego de que una mujer los denunciara por una presunta violación ocurrida en un procedimiento policial ocurrido en la madrugada de ayer sábado 4 de abril.

Amplían detención de excarabineros acusados de violación

Durante la audiencia de control de detención, la magistrada Jeanette Oliva acogió la solicitud del Ministerio Público de ampliar la detención de los imputados por el delito de "violación de mayor de 18 años" para así seguir desarrollando pericias que aporten mayores antecedentes para la formalización.

"Atendido el mérito de los antecedentes, lo expuesto tanto por el señor fiscal como por los señores defensores, estimando todos los intervinientes, la necesidad de realizar diligencias para aclarar los hechos y que permitan una formalización de investigación objetiva y que en definitiva se pueda resguardar tanto los derechos de la víctima como los imputados, se accede a la ampliación de plazo solicitado", señaló la jueza.

Oliva ordenó también que los imputados, que prestaban funciones en la 8.ª Comisaría de la ciudad puerto, sean llevados a un módulo especial del Centro Penitenciario de Valparaíso para resguardar su seguridad.

"Como se trata de funcionarios policiales, en el Complejo Penitenciario Valparaíso existe un módulo especial que es el 118; por lo tanto, ingresarán a ese módulo con el propósito también de resguardar su integridad física. Ese módulo está destinado precisamente a funcionarios públicos", dijo la magistrada.

La audiencia de formalización de ambos expolicías se efectuará el próximo miércoles 8 de abril, a las 11:00 horas de la mañana.

"Es una situación muy grave"

Tras la audiencia, el fiscal Carlos Rivas explicó que "se solicitó la ampliación de la detención por el máximo legal posible, que son 72 horas, por cuanto esto es un delito flagrante. Se realizaron diligencias de investigación que darían cuenta de la participación eventual de los dos funcionarios policiales en un delito de connotación sexual".

"Es un delito grave, una situación muy grave, por lo tanto, hay diligencias de investigación que se encuentran pendientes y este plazo de 72 horas nos va a facultar para poder realizar todas aquellas diligencias y formalizar con todos los antecedentes para solicitar las medidas cautelares necesarias el día miércoles", agregó.

El persecutor indicó además que "según los antecedentes que hay hasta la fecha, sería un delito de violación de mayor de 18 años (...) Estamos analizando la participación de ambos en el ilícito, si es que alguno de ellos como autor o cómplice, eventualmente".

"Ella (la víctima) hace la denuncia en el Hospital Carlos Van Buren, estaba en estado de shock. Ella sindica a estos funcionarios como los autores de la violación y se realiza el análisis de su declaración", señaló respecto a la víctima.

Por último, Rivas explicó que el delito habría ocurrido "eventualmente en la comisaría y un vehículo fiscal", por lo que la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI ya está en posesión de las cámaras de seguridad de la unidad policial y sus vehículos.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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