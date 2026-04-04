Detienen a dos carabineros tras denuncia por presunta violación en procedimiento policial en Valparaíso

04 abr. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una denuncia por presunta violación involucra a funcionarios de Carabineros en la ciudad de Valparaíso. Según los antecedentes conocidos, una víctima acusó haber sido agredida sexualmente por dos carabineros pertenecientes a la 8ª Comisaría de Valparaíso, hechos que habrían ocurrido durante un procedimiento policial.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el presunto delito se habría cometido al interior de una patrulla policial, en el marco de un control de detención. Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos funcionarios fueron detenidos.

Los dos carabineros involucrados pasarán a control de detención este domingo. Por ahora, no se han entregado más detalles oficiales respecto de las circunstancias específicas del procedimiento ni sobre el estado de la víctima.

¿Qué informó la Fiscalía?

La fiscal Soledad Díaz partió diciendo que "durante la mañana del día de hoy, 4 de abril del 2026, se tomó conocimiento de un procedimiento por un presunto delito de carácter sexual, el cual se encuentra en proceso de investigación, en el cual estaría involucrado un funcionario policial perteneciente a una unidad de Carabineros en la comuna de Valparaíso".

"Estos hechos habrían ocurrido durante un servicio policial realizado en horas de la madrugada, afectando a una detenida de sexo femenino que fue fiscalizada por personal policial. La víctima, junto a familiares, concurrió al hospital para constatar sus lesiones, y en ese lugar se tomó conocimiento del hecho, el cual es denunciado ante la policía", agregó la persecutora.

Por último, la fiscal Díaz informó que "la justicia dispuso diversas diligencias a cargo de personal policial de la Brigada de Delitos Sexuales, y en este momento se encuentran detenidos dos funcionarios policiales involucrados, uno de ellos indicado como autor directo del hecho, quienes pasarían a control de detención el día domingo en la comuna de Valparaíso".

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