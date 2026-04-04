Piezas serán enviadas a un museo: Aduanas detecta insólito contrabando de piel de zorro y conchas de almejas gigantes

04 abr. 2026 - 11:43 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización rutinaria de Aduanas en el puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso, detectó la internación de varias especies protegidas al país. Se trata de un container proveniente de Alemania que supuestamente traía enseres domésticos; sin embargo, la sorpresa fue mayúscula al encontrar un abrigo de piel de zorro y diversas conchas de almejas gigantes.

La periodista de Meganoticias, Silvana Stock, se trasladó hasta el principal terminal portuario del país para conversar con Natalia Garay, la jefa de fiscalizaciones de Aduanas en el Puerto de San Antonio, quien le entregó detalles sobre las especies encontradas en este operativo de rutina.

Abrigo de piel de zorro y conchas de almejas gigantes

"La información que nosotros tenemos es que se encontraron 5 unidades de almejas gigante, 13 ejemplares de de almejas garras de oso, además de caracoles, piezas de ostión del Mediterráneo y un abrigo confeccionado con piel de zorro", comentó la periodista en Meganoticias Siempre Juntos.

"No deja de ser menor, hablamos de ejemplares que son protegidas en nuestro país y que intentaron ingresarlo de contrabando y de manera ilegal, por supuesto, al no haberlos también declarado", agregó.

Natalia Garay explicó que los especímenes no pueden ser mostrados, ya que "como es un contrabando, una infracción a la ley CITES, le informamos al Ministerio Público quienes realizan la investigación".

Piezas de contrabando serán enviados a un museo

Sin embargo, anunció el destino que tendrán prontamente estos hallazgos: "Lo que procede a hacer con estas caracolas, con con estos objetos que son muy importantes, estas especies, para interés científico nosotros los donamos además a los museos".

"El Museo San Antonio ha colaborado con nosotros en la investigación, en la detección (...) en identificar bien el tipo de caracolas para estar súper seguro de que corresponden a estos apéndices de la ley CITES", explicó.

La funcionaria pública destacó el importante rol de estas fiscalizaciones aduaneras al señalar que "existen mafias, existen organizaciones criminales" que lucran con el contrabando de especies protegidas.

"Históricamente ha existido caza de animales ilegales, hay un tema de sufrimiento animal también y por lo tanto existen personas que son capaces de comprar, de vender en el mercado negro todas estas estas estas especies que hoy día nosotros como Aduanas pudimos dar cuenta, pudimos detectar e impedir su ingreso a Chile", complementó.

Supuesto contenedor con menaje de hogar

Garay explicó que los elementos prohíbidos venían en un contenedor de una persona que estaba retornando al país desde Europa: "Una persona que viene efectivamente viene de Alemania, traía sus enseres, traía su menaje de casa, pero nosotros lo detectamos", dijo sobre cómo se ocultaron, al menos de forma documental, los elementos del contendor.

"Nuestros procesos de fiscalización son bastante exhaustivos porque, si bien revisamos toda la carga que ingresa de manera documental, cuando los niveles de riesgo van aumentando, procedemos a abrir el contenedor y revisar de forma más exhaustiva con los fiscalizadores", señaló.

"Lo que a nosotros nos declararon es que era menaje de su casa", por lo tanto, se iniciará "una investigación penal que va a determinar si existe o no una instancia de dolo, y ahí es la segunda etapa donde ellos deben presentar sus descargos", sostuvo Garay respecto a cómo seguirá el proceso.

"Nosotros cumplimos con nuestra parte, les pedimos todos los antecedentes y estas caracolas y este zorro no traían la documentación", agregó.

"Cuando se agotan las instancias de las instancias internas, ya nosotros tenemos la obligación de elevar este caso al Ministerio Público y se configura ya la denuncia penal", cerró al explicar que pese a la solicitud, los documentos que acreditan las especies, que ahora serán piezas de museo, no fueron presentados.

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