Un taller llamó la atención de Carabineros y al fiscalizarlo encontraron varios vehículos robados

04 abr. 2026 - 08:44 hrs.

¿Qué pasó?

Durante un patrullaje nocturno, personal de Radiopatrullas de Carabineros recuperó varios vehículos que mantenían encargo por robo y detuvo a cinco individuos, entre ellos un menor de edad, al interior de un taller mecánico en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

Carabineros recupera vehículos robados en La Pintana

El procedimiento se inició en avenida Juanita, donde los funcionarios advirtieron que el local mantenía autos en condiciones que llamaron su atención.

Al ingresar al lugar, los carabineros encontraron una SUV Ford Territory con patentes de fabricación artesanal, un furgón Chevrolet N300 y una motocicleta Zongshen RX3. Tras revisar los números de motor, confirmaron que los tres vehículos registraban encargo vigente por robo en distintas comunas.

En el taller fueron detenidas cinco personas —uno de ellos menor de edad— que se encontraban al interior al momento de la fiscalización. Según los antecedentes constatados por Carabineros, cuatro de los detenidos mantenían registros policiales previos.

La recuperación de los vehículos se formalizó en el sitio del procedimiento, luego de que Carabineros verificara el origen de cada uno de ellos. Las patentes adulteradas y el estado de los automóviles permitieron establecer que todos correspondían a denuncias por robo.

Tras el operativo, los cinco detenidos fueron trasladados a la unidad policial para los trámites correspondientes. Carabineros confirmó que todos pasarán a control de detención en el primer turno de este sábado.

Revisa las declaraciones de Carabineros

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