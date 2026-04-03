Detienen a estudiante de 14 años por portar cuchillo en colegio de Victoria

03 abr. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo hecho que genera preocupación en el ámbito escolar se registró en la comuna de Victoria, región de La Araucanía, donde un estudiante de 14 años fue detenido tras ser sorprendido portando un arma cortopunzante al interior de su establecimiento educacional.

Según consignó Radio Biobío, la situación fue detectada durante la jornada del jueves, luego de que personal del colegio advirtiera un conflicto entre alumnos y solicitara la presencia de autoridades.

¿Qué se sabe del hecho?

Hasta el lugar llegaron detectives de la Brigada de Investigación Criminal, quienes verificaron los antecedentes y procedieron a la incautación de un cuchillo de cocina de 19 centímetros, cuya hoja medía 9,5 centímetros.

El jefe de la Bicrim de Victoria, Óscar Saravia, confirmó el procedimiento, señalando que no existía justificación para el porte del arma por parte del menor.

Por instrucción del Ministerio Público, el adolescente quedó en libertad, bajo apercibimiento, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Desde la PDI reiteraron la importancia de la prevención en este tipo de casos, haciendo un llamado a la comunidad educativa y a las familias a reforzar la supervisión y orientación de niños, niñas y adolescentes.

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