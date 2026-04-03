Enterró $30 millones en la casa donde trabajaba: Detienen a niñera por robar dinero en Coquimbo

03 abr. 2026 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo al interior de una vivienda en Coquimbo terminó con una detenida y la recuperación total del dinero sustraído. Personal del OS9 de Carabineros logró establecer que la responsable era la propia cuidadora del hogar, quien había ocultado el botín en el mismo inmueble.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en calle Lorenzo Iduya, donde la víctima fue alertada por la trabajadora sobre un supuesto desorden en el primer piso. Sin embargo, al revisar la vivienda, se percató de que habían desaparecido cerca de $30 millones en efectivo, correspondientes a ahorros familiares.

Dinero estaba envuelto en bolsas

Tras la denuncia, se iniciaron diligencias que permitieron determinar la participación de la mujer en el delito. De acuerdo con la investigación, la imputada sustrajo el dinero desde una caja y posteriormente lo escondió en el patio de la casa.

El procedimiento permitió a los funcionarios policiales ubicar el monto robado, el cual se encontraba enterrado y envuelto en bolsas, tal como había sido ocultado por la autora del delito.

La mujer, identificada como A.M.E., de 37 años, fue detenida y puesta a disposición de la justicia, pasando a control de detención durante la jornada de este viernes.

Gracias al operativo, la totalidad del dinero fue recuperada y devuelta a la víctima, cerrando así un caso que se resolvió en pocas horas tras el inicio de la investigación.

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