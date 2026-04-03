Buscan a hombre en Lo Barnechea que habría ingresado a un humedal

03 abr. 2026 - 19:59 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes, se informó que una persona estaría desaparecida tras haber ingresado a un humedal en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Según información preliminar, la situación fue advertida por uno de los acompañantes, por lo que Bomberos llegó al lugar para realizar las primeras diligencias y posteriormente solicitó la concurrencia de Carabineros.

¿Qué dijo Carabineros?

El teniente Christopher San Martín, de la 53° Comisaría de Lo Barnechea, explicó que al llegar al lugar de los hechos "se encontraría una persona de sexo masculino, quien solicitó ayuda para verificar si uno de sus compañeros de trabajo, con el cual compartía al interior de un recinto privado de Aguas Andinas, habría ingresado al humedal, no volviendo a salir de este".

La autoridad policial señaló que, tras los testimonios recogidos, los hombres estaban "consumiendo bebidas alcohólicas" antes de la presunta desaparición de uno de ellos.

"Personal de Carabineros y de Bomberos se encuentran realizando un paneo en el sector; personal municipal está haciendo uso de un equipo dron, realizando sobrevuelos", explicó el teniente San Martín sobre las diligencias que se están realizando.

Por último, la autoridad policial señaló que se busca esclarecer la identidad del hombre presuntamente desaparecido para contactar a sus familiares, así como quedar a la espera de instrucciones del Ministerio Público.

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