"A él le avisaron que venían": Vecino de Galvarino Apablaza se refiere a su fallida detención

03 abr. 2026 - 22:23 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la búsqueda para ubicar y detener a Galvarino Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), luego de que efectivos policiales de Argentina llegaran hasta su domicilio con una orden de detención, pero no lo encontraron.

Apablaza es requerido por la justicia chilena, debido a que se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán (UDI). El chileno residía en el país trasandino bajo la condición de refugiado político. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei le retiró esa condición.

El testimonio de un vecino de Galvarino Apablaza

El periodista de Mega Investiga, Juan Carlos Araya, viajó a Argentina para seguir de cerca el caso, instancia en la que pudo conversar con un vecino de Galvarino Apablaza, identificado como Roberto Herrera.

"No lo vi más. Veo a la señora, a la hija que pasan, pero a él no lo vi más. Él se fue. Aquí no está. Yo creo que a él le avisaron que venían. Por eso él se fue tranquilo, salió caminando, se fue y tomó el colectivo", dijo Herrera.

Debido a la situación, el Ministerio de Seguridad de Argentina ofreció una recompensa de $20 millones (pesos argentinos) para quien entregue información que permita localizar y detener a Apablaza.

Por último, el Presidente José Antonio Kast viajará el próximo domingo a Argentina para sostener el lunes reuniones bilaterales con Milei.