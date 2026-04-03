Desarticulan banda que traficaba droga por encomiendas en Puerto Natales: Hay cinco detenidos

03 abr. 2026 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación que se extendió por varios meses permitió desarticular una banda dedicada al tráfico de drogas en Puerto Natales, región de Magallanes. El trabajo fue desarrollado por el equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la comuna, en coordinación con la Fiscalía Local.

La indagatoria comenzó a partir de una denuncia anónima realizada en noviembre del año pasado, lo que permitió establecer el funcionamiento del grupo y su forma de operar.

El subcomisario Jonathan Aravena, de la BICRIM de Puerto Natales, dijo que "la investigación se inició a raíz de una denuncia anónima realizada en noviembre del año pasado, mediante la cual se logró establecer que los sujetos estaban internando droga a la región a través de encomiendas, la cual era ofrecida y comercializada mediante redes sociales".

Con el avance de las diligencias, los detectives lograron interceptar tres envíos, incautando 3 kilos 89 gramos de resina de cannabis, distribuidos en 198 contenedores. Este procedimiento permitió reunir antecedentes clave para continuar con la investigación.

Operativo y detenciones

El jueves pasado se llevó a cabo un operativo en distintos puntos de Puerto Natales, donde se concretaron tres allanamientos. En el procedimiento fueron detenidos tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad chilena, además de incautarse cannabis sativa, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación de droga.

En paralelo, se desarrollaron diligencias en Punta Arenas para ubicar a otro de los involucrados.

"Igualmente, y a través del trabajo de análisis criminal, se pudo determinar que uno de los imputados se encontraba en Punta Arenas, por lo que en un trabajo coordinado, detectives de la Brigada Antinarcóticos lograron su detención. El sujeto se encontraba fajado con droga adosada a su cuerpo, correspondiente a más de 300 gramos de Cannabis Sativa", dijo el subcomisario Aravena.

Droga incautada y formalización

El total de la droga incautada en esta investigación corresponde a más de 3 kilos de resina de cannabis, además de 349,7 gramos de cannabis sativa a granel, cuyo avalúo supera los 9 millones de pesos en la región.

Los cinco detenidos fueron formalizados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación criminal. Cuatro de ellos quedaron en prisión preventiva, mientras que la mujer deberá cumplir arresto domiciliario total.

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