Encuentran cuerpo de hombre desaparecido en tranque de Lo Barnechea

04 abr. 2026 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, se confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre que se encontraba desaparecido desde el viernes en Lo Barnechea. La periodista de Meganoticias, Javiera Lagos, pudo confirmar que el cadáver fue encontrado al interior del tranque donde se realizaban labores de búsqueda.

Encuentran cuerpo de hombre desaparecido

"El hallazgo se realiza hace algunos minutos atrás nada más (...) en donde personal que estaba operando el bote zodiac, como también Bomberos, Carabineros, quienes se encontraban bien cercanos a ese sector, confirman esta información", señaló la periodista en su despacho para Meganoticias Siempre Juntos.

El cuerpo del hombre de 35 años ya fue retirado del tranque y trasladado por los servicios correspondientes. De acuerdo a lo informado en el lugar, el bajo nivel del agua y el apoyo de un dron del municipio habrían facilitado el hallazgo.

De acuerdo a la información, el recinto donde está el tranque es de carácter privado, con solo dos personas que tienen acceso autorizado, por lo que se presume que la persona fallecida y el acompañante que alertó de la desaparición serían trabajadores de una constructora que trabajaban en una obra colindante.

"Ellos dos habrían llegado hasta el lugar y esta persona, una vez que se retira, quiere corroborar si quien desaparece seguiría o no en el tranque", señaló la reportera de Mega respecto al acompañante que durante la noche prestó su declaración a las autoridades.

"Otro punto importante es si esta persona que desaparece se lanza al agua, se mete al tranque de forma propia, o fue un accidente", complementó respecto a las circunstancias de esta muerte, lo que se deberá esclarecer con la investigación.

Hombre desaparecido en tranque de Lo Barnechea

Durante la tarde del viernes, se informó que una persona había desaparecido tras haber ingresado al cuerpo de agua ubicado en un recinto privado de la comuna de Lo Barnechea, en el sector oriente de la Región Metropolitana.

La situación fue advertida por uno de los acompañantes, por lo que Bomberos llegó al lugar para realizar las primeras diligencias y posteriormente solicitó la concurrencia de Carabineros.

El teniente Christopher San Martín, de la 53° Comisaría de Lo Barnechea, explicó que al llegar al lugar de los hechos "se encontraría una persona de sexo masculino, quien solicitó ayuda para verificar si uno de sus compañeros de trabajo, con el cual compartía al interior de un recinto privado, habría ingresado al humedal, no volviendo a salir de este".

La autoridad policial señaló que, tras los testimonios recogidos, los hombres estaban "consumiendo bebidas alcohólicas" antes de la presunta desaparición de uno de ellos.

Todo sobre Policial