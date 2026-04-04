Dan de baja a dos carabineros en Valparaíso tras denuncia por presunta violación

04 abr. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Prefectura de Carabineros de Valparaíso informó este sábado que dos funcionarios de la institución fueron dados de baja, luego de verse involucrados en una denuncia por una presunta violación que habría ocurrido en medio de un procedimiento policial en Valparaíso.

¿Qué informó Carabineros?

Según informó Carabineros a través de un comunicado, la decisión fue adoptada tras constatar que ambos funcionarios "transgredieron la reglamentación vigente", motivo por el cual se resolvió su desvinculación inmediata de la institución.

Desde Carabineros precisaron que los antecedentes del caso "fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, organismo que llevará adelante la investigación penal correspondiente", la cual se encuentra actualmente "en proceso de comprobación por parte del Ministerio Público".

De manera paralela al proceso judicial, la institución uniformada informó que "se instruyó la apertura de un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades administrativas conforme al mérito de los antecedentes".

En el mismo comunicado, Carabineros de Chile manifestó un rechazo categórico a este tipo de situaciones, señalando que "rechaza categóricamente toda conducta que se aparte de los principios y códigos de ética que rigen a la institución".

Finalmente, la Prefectura reafirmó su postura institucional, indicando su "compromiso con la transparencia, la probidad y el estricto cumplimiento de la normativa vigente", junto con reiterar que "no se tolerarán conductas contrarias a los valores institucionales".

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