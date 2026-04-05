Carabineros emite alerta para ubicar a sospechoso de homicidio de comerciante en Quinta Normal

05 abr. 2026 - 15:06 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros emitió una alerta para dar con el paradero de un ciudadano haitiano acusado de asesinar a una comerciante adulta mayor en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana. El sujeto, actualmente prófugo, es considerado de alto peligro y se le busca por el ilícito de robo con homicidio.

La víctima fue identificada como María Leonor Valdebenito, de 66 años, quien se desempeñaba como comerciante y había entregado trabajo y alojamiento al principal sospechoso del crimen. De acuerdo con los antecedentes policiales, el hombre fue identificado como Víctor Thiany, ciudadano haitiano de 27 años, de tez oscura y una estatura aproximada de 1,75 metros.

¿Qué dijo Carabineros?

Según los antecedentes recopilados por Carabineros, se presume que el crimen habría ocurrido durante la noche del 1 de abril, antes de la huida del sospechoso. A partir de estos elementos, el OS9 logró identificarlo, posicionarlo en el sitio del suceso y gestionó la respectiva orden de detención por el delito de robo con homicidio.

El teniente coronel Fernando Bozo, del Departamento OS9 de Carabineros, confirmó que el individuo es intensamente buscado a nivel nacional. “Se logró identificar y posicionar en el sitio del suceso al autor de este violento hecho, correspondiente a un ciudadano haitiano de 27 años, quien actualmente mantiene una orden de detención vigente y es ampliamente buscado por Carabineros de Chile”, señaló el oficial.

Debido a la gravedad del delito y al riesgo que representa para la seguridad pública, la institución policial hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con información que permita dar con su paradero. Carabineros reiteró que cualquier antecedente relevante puede ser entregado de forma inmediata y confidencial a través del número de emergencias 133 o directamente al teléfono del OS9, habilitado especialmente para este caso.

Los que se sabe del homicidio de la comerciante de Quinta Normal

El homicidio quedó al descubierto la noche del 1 de abril, cuando las hijas de la víctima llegaron hasta la vivienda de su madre luego de no poder contactarla durante varias horas. Al ingresar al inmueble, encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, con evidentes signos de haber sido asesinada, lo que dio inicio a un amplio operativo investigativo.

Las primeras diligencias permitieron establecer que las sospechas recaían en el trabajador extranjero que había sido contratado por la comerciante y que, además, residía en el mismo domicilio. Registros de cámaras de seguridad resultaron clave para orientar la indagatoria, luego de que se detectara que el 31 de marzo el individuo abandonó la vivienda utilizando el furgón de propiedad de la víctima, llevándose además las prendas que ella comercializaba.

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