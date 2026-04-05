Dueño de empresa frustra robo a escopetazos en Quinta Normal: Dos delincuentes resultaron heridos

05 abr. 2026 - 09:51 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de la medianoche de este domingo, un intento de robo en una empresa de venta de motocicletas fue frustrado a escopetazos por su dueño en la comuna de Quinta Normal. Se trata de un adulto mayor que había sospechado de un atraco y que terminó hiriendo a dos de los seis delincuentes involucrados.

Dueño de empresa frustra robo a escopetazos

Los hechos ocurrieron en un local ubicado en la calle Lope de Ulloa, en donde el adulto mayor y su nieto se encontraban pernoctando. Hasta allí llegó el grupo de antisociales a bordo de un vehículo con la intención de ingresar para asaltar la empresa.

De acuerdo a los antecedentes recabados por la periodista de Meganoticias, Catalina Briones, en un primer momento los ladrones intentaron forzar los accesos con herramientas eléctricas para cortar los candados, pero finalmente dos de los sujetos lograron entrar tras trepar el portón de aproximadamente cuatro metros de altura.

Fue en ese momento cuando el dueño de la empresa sacó su escopeta, que se encuentra debidamente inscrita, y efectuó al menos cinco disparos que hirieron a los dos delincuentes que habían ingresado. A raíz de esto, el resto de la banda huyó en dirección desconocida.

Uno de los lesionados recibió impactos balísticos en su rostro y hombro, mientras que su cómplice fue herido en las piernas. Primeramente, fueron auxiliados por personas de seguridad municipal y posteriormente fueron llevados por el SAMU hasta el Hospital Féliz Bulnes, en donde se encuentran fuera de riesgo vital.

Ambos quedaron en calidad de detenidos, teniendo uno de ellos órdenes de detención vigentes por los delitos de robo con intimidación y robo en lugar no habitado.

Dueño sospechaba de un robo a su empresa

Según se pudo conocer, el propietario de la empresa no residía en ese lugar, pero decidió pasar allí la noche, ya que sospechó de un eventual robo en la madrugada luego de que sujetos desconocidos cortaran el suministro eléctrico durante la tarde del sábado.

A esto se suma el hecho de que los vecinos ya habían advertido la presencia de individuos merodeando el sector en los días previos y que hace aproximadamente un mes ya había ocurrido un intento de robo.

En el lugar no había cámaras de seguridad, ya que el adulto mayor pretendía instalar dentro de las próximas jornadas para resguardar su fuente de trabajo.

Por orden del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de Carabineros, quienes realizan las diligencias para dar con el paradero de los demás involucrados, como el empadronamiento de testigos, la toma de declaración a los imputados y la revisión de cámaras de sector que puedan ayudar a establecer la dinámica de los hechos y la ruta de escape de los otros delincuentes.

Todo sobre Policial