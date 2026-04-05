Un fallecido y un herido en riesgo vital deja ataque armado en Maipú

05 abr. 2026 - 19:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio consumado y otro frustrado se registraron la tarde de este domingo en el sector de Cuatro Álamos, en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

Según información policial, se recibió un llamado al nivel de emergencias 133 de Carabineros alertando sobre la situación. Al concurrir al lugar, personal policial verificó que un hombre se encontraba fallecido en el exterior de un inmueble que era utilizado como sede comunitaria.

¿Qué informó Carabineros?

El mayor Luis Segura, de la Prefectura Rinconada, informó que se encontró "variada y diversa evidencia del tipo balística y otra de interés criminalística. Trascurridos unos minutos, llega un individuo de sexo masculino, chileno, quien mantiene antecedentes policiales, con una herida de proyectil en su cuello, manteniéndose en estos momentos intervenidos en el hospital El Carmen con riesgo vital".

Si bien aún se desconoce qué motivó el hecho, el mayor Segura señaló que, según la información preliminar que se maneja, "habría llegado un vehículo, del cual no se mantienen antecedentes, y habrían descendido unos individuos, uno de ellos efectuando disparos contra las víctimas".

Por instrucción de la Fiscalía, la investigación quedará a cargo de la PDI, que realizará las diligencias necesarias para identificar y ubicar a los responsables del hecho.

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