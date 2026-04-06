Equipo de Mega es agredido con piedrazos en Peñalolén en medio de operativo por retiro de vehículos

06 abr. 2026 - 11:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un equipo de Mega del matinal Mucho Gusto fue agredido durante la mañana de este lunes en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, en medio de un operativo de retiro de vehículos.

El hecho ocurrió específicamente en calle Venezuela, en la población Lo Hermida, donde el operativo policial y municipal desencadenó momentos de alta tensión que obligaron a los equipos de prensa a abandonar el lugar.

Equipo fue atacado con piedras

Según relató la periodista de Mega, Darynka Marcic, quien se encontraba en el lugar, la situación comenzó a escalar cuando algunas personas comenzaron a increpar a los equipos de televisión, exigiendo que no los grabaran.

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Ante la violencia de los habitantes del sector, el equipo de nuestro canal comenzó a retirarse del lugar, pero no alcanzaron a hacerlo a tiempo.

Fue en ese momento cuando se produjo la agresión más grave. "Nos tiraron piedras", relató, agregando que "reventaron los vidrios de todas las vans de todos los medios".

Conflicto con feriantes

De acuerdo a los antecedentes, el procedimiento estaba enfocado en el retiro de al menos 34 vehículos que, en principio, estaban abandonados.

Sin embargo, vecinos del sector —principalmente feriantes— aseguraron que se trataba de herramientas de trabajo utilizadas para sus actividades, pero argumentaron que los días lunes no realizan labores.

Esta situación habría generado un conflicto con las autoridades, lo que derivó en un ambiente de tensión en el lugar. Previo a la agresión a los equipos de prensa, el alcalde Miguel Concha, que participaba del operativo habría decidido retirarse del lugar tras recibir amenazas.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas producto del ataque y se reportó al menos una persona detenida.

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