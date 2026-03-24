"Hay que dar el ejemplo": Diputado Raúl Soto renuncia al uso de la tarjeta de carga de bencina que le entrega el Congreso

24 mar. 2026 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

En el contexto de un aumento histórico en el precio de la bencina, los conductores del Mucho Gusto debatieron junto al diputado por el Partido Por la Democracia, Raúl Soto y el senador por Renovación Nacional, Manuel José Ossandón.

En medio de la conversación, el diputado Soto dijo públicamente que renunciaba a uno de los beneficios que su cargo le otorga y que tiene relación con la carga de bencina en vehículos fiscales.

"Creo que hay que dar el ejemplo. Anuncio públicamente que renuncio a la utilización de esta tarjeta financiada con fondos públicos que pagan todos los chilenos, mientras se mantenga esta crisis", declaró, refiriéndose a la tarjeta de carga de bencina que financia la Cámara de Diputados.

Dicho sistema fue implementado en 2018 con la finalidad de proveer de combustible a los autos fiscales usados por los parlamentarios. Cada tarjeta cuenta con un monto asignado y está identificada con una patente y un RUT específico para evitar que terceros utilicen este recurso.

Tarjeta de carga de bencina

¿Se puede renunciar a este beneficio?

El senador por Renovación Nacional, Manuel José Ossandón reaccionó inmediatamente a la declaración del diputado y aseguró que no era posible renunciar a ese beneficio. Asimismo, instó a Soto a llevar la propuesta a la sala para que todos lo hicieran.

Senado Manuel José Ossandón (RN) y el diputado Raúl Soto (PPD)

En ese sentido, el diputado aseguró que, aunque no puede renunciar formalmente al beneficio, aseguró que se abstendrá de usarlo. "Yo no la voy a usar —la tarjeta— y pago de mi bolsillo la bencina para trasladarme a todos lados porque además ocupo mi vehículo personal. Espero que los propios ministros dejen de usar autos fiscales y bencina pagada por todos los chilenos", dijo.

Al respecto, Ossandón se mostró incrédulo de las afirmaciones del diputado y sentenció: "No seamos demagogos. Por eso la gente considera que los políticos somos unos chantas, ¿Me vas a decir que el presidente y los ministros van a pagar la bencina del auto que usan? ¡No!".

A lo que Soto respondió: "Yo no tengo cara para estar trasladándome mientras le están traspasando el costo de una guerra que está al otro lado del mundo. Perdóneme, yo hablo de mí y no le pido a nadie más que lo haga", concluyó.

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