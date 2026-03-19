Instalan cabina de teleférico que conectará Huechuraba y Providencia: ¿Cuándo estará operativa?

19 mar. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic anunció un importante avance en el proyecto del Teleférico Bicentenario: La instalación de la primera cabina de este medio de transporte. La obra tiene una línea de 3,2 kilómetros de extensión.

Cada una de estas cabinas cuenta con capacidad para diez personas y se estima que trasladen a tres mil pasajeros por hora en cada sentido. Fueron presentadas en 2025 y este jueves se realizaron las primeras pruebas de funcionamiento.

"Ya está colgada la primera cabina del teleférico urbano que conectará Huechuraba y Providencia en solo 13 minutos", celebró el alcalde a través de su cuenta de X. El recorrido comienza sobre el Canal San Carlos —ubicado entre las avenidas Nueva Tobalaba y Nueva Tajamar, en la comuna de Providencia— y se extiende hasta Ciudad Empresarial en Huechuraba.

Este hito es un indicio de que tal como precisó Luksic, "cada vez queda menos para la inauguración de este medio de transporte más limpio y seguro". Asimismo, aseguró que desde el municipio están trabajando para que el servicio ofrezca una tarifa integrada a la red pública, es decir, "un valor asequible y no turístico".

@mluksiclederer X

¿Cuándo estará en funcionamiento el Teleférico Bicentenario?

La inauguración del Teleférico Bicentenario está proyectada para el próximo año. Las comunas beneficiadas serán Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba. Contará con 19 torres, tres estaciones y un punto de quiebre.

Actualmente, el tiempo de viaje entre Huechuraba y Providencia es de aproximadamente 45 minutos. El teleférico promete reducir ese tiempo y realizar el mismo recorrido en solo 13 minutos, convirtiéndose en una alternativa rápida y sustentable.

Ya está colgada la primera cabina del teleférico urbano que conectará Huechuraba y Providencia en solo 13 minutos!!! Queda cada vez menos para la inauguración de este medio de transporte más limpio y seguro. Como municipio seguiremos haciendo todas las gestiones para que tenga… pic.twitter.com/q0Lvlb2beV — Maximiliano Luksic (@mluksiclederer) March 19, 2026

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