Cremaciones en Chile van al alza tras la pandemia: ¿Cuánto puede costar?

19 mar. 2026 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

La pandemia de COVID-19 no solo cambió la forma de vida de las personas, sino también cómo se despide a los fallecidos. Durante ese tiempo, muchas familias optaron por la cremación en lugar del tradicional entierro en cementerios, ya que suele ser una opción más práctica y económica.

Según la empresa de servicios funerarios Acoger, cerca del 25% de los funerales en la Región Metropolitana terminan con cremación. Estos datos coinciden con los registros de la Seremi de Salud de la misma región, según lo reportado por LUN.

Un aumento constante en los últimos años

Las cifras muestran un aumento constante en esta práctica. En 2023 se registraron 9.281 cremaciones; en 2024 la cifra subió a 10.607, y en 2025, de un total de 46.541 muertes, 11.586 fueron con ese tipo de servicio.

En una entrevista, Nicolás Bergerie, gerente general de Acoger, explicó que esta tendencia creció después de la pandemia. “Este evento provocó un cambio cultural en los consumidores, algo que también se observa en países desarrollados, donde más del 50% eligen la cremación”, comentó.

¿La cremación es más barata?

Sobre los costos, Bergerie señaló que, si se piensa a largo plazo, “la cremación suele ser más económica que comprar una sepultura y pagar la mantención anual que esta requiere”.

Los precios de la cremación varían entre $1.200.000 y $1.400.000 pesos, dependiendo de sus características.

En cambio, el costo de una sepultura puede comenzar en esa cifra y llegar hasta más de $20.000.000, sobre todo cuando se trata de espacios familiares para varias generaciones.

Cambios culturales después del COVID-19

El gerente comentó que, tras la pandemia, se ha visto menos interés por los ritos tradicionales, como la visita al cementerio, lo que ha llevado a más personas a elegir la cremación.

A pesar de esto, las prácticas tradicionales no han desaparecido del todo. De hecho, un 90% de las familias sigue pidiendo al menos una ceremonia religiosa antes o después del proceso.

“La cremación no elimina el ritual. La gente sigue necesitando despedirse con un sentido, a través de una liturgia o un responso”, afirmó.