Volvió al mercado: Esto vale arrendar o comprar la casa en que vivió el expresidente Boric en Barrio Yungay

17 mar. 2026 - 17:36 hrs.

¿Qué pasó?

La Cocina Propiedades anunció a través de sus redes sociales que la casa ubicada en calle Huérfanos, donde vivió el expresidente Gabriel Boric durante su mandato, está en venta o disponible para arriendo.

La casa posee gran valor histórico, fue diseñada en 1929, por el arquitecto Andrés Garafulic. De acuerdo con información del Conservador de Bienes Raíces, la propiedad fue adquirida por 10.677 UF, en el año 2017 y en 2022, el valor aumentó a 19.500 unidades de fomento.

Según datos de la corredora, la propiedad cuenta con 500 m² en los que hay construidas dos casas en una, aunque ambas tienen acceso independiente entre sí. En su interior hay un montacargas para moverse de un piso al otro y recientemente fue remodelada.

LA COCINA Propiedades

¿Cuál es su valor?

La amplia propiedad de dos pisos ubicada en Barrio Yungay fue publicada por un valor de venta 21.000 UF que hoy, equivalen a más de $830 millones de pesos, mientras que el monto fijado para arriendo es de $4,7 millones mensuales. Tiene doce habitaciones, nueve baños, patio de luz y terraza.

Está pensada para instalar un museo

"Soy Cristián y estoy a cargo de vender o arrendar la casa del expresidente Boric", de esta forma el encargado de La Región Metropolitana de La Cocina Propiedades, dio a conocer la noticia a través de Instagram. Según publicó La Tercera, Opazo aseguró que el valor del inmueble no aumentó tras haber sido habitada por Boric.

"No veo un aumento de valor directo por el hecho de haber sido ocupada por un Presidente. Lo que se beneficia es la visibilidad que obtiene, el precio finalmente lo da el mercado. Esta casa está pensada más para una institución, fundación, y eventualmente como un negocio como centro médico u hotel", dijo.

En cuanto a su seguridad, Cristián expuso que la casa en sí tiene mucha seguridad, factor determinante para que el exmandatario la eligiera como su residencia y, respecto al atractivo del barrio donde está ubicada, destacó que hay sitios como el Museo del Sonido y de la Memoria, Teatro Novedades, Centro NAVE y calles icónicas que lo hacen interesante.

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