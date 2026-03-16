Argentina con más de 30 años en Chile acusa que fue despedida por tener el carnet vencido: No ha podido renovarlo

16 mar. 2026 - 16:37 hrs.

¿Qué pasó?

Susana López, una mujer argentina residenciada en Chile hace más de tres décadas, manifestó que se ha visto perjudicada debido a los tiempos de espera del Registro Civil para renovar su carnet de identidad.

López cuenta con residencia definitiva en el país y, según su experiencia, nunca había tenido que esperar tanto para hacer este trámite. Debido a esta situación, asegura que fue despedida de su trabajo y le ha costado conseguir un nuevo empleo.

Según relató la mujer a Radio Bío Bío, pese a que tiene todos sus documentos actualizados, esta vez el proceso para renovar su carnet de identidad ha sido inusual, pues los tiempos de espera bordean los seis meses, lo que le ha impedido trabajar y hacer trámites.

"No puedo trabajar con contrato porque en todos lados piden el carnet. En este momento llevo casi seis meses sin el documento y no puedo hacer ningún trámite. Si en estos momentos yo tuviera que salir a mi país, no puedo hacerlo", precisó al medio.

Esto dijo el Registro Civil

La directora regional del Servicio Nacional de Identidad en la región del Biobío, Sandra Ibáñez, lamentó lo ocurrido en conversación con el medio radial. Asimismo, informó que la demora se debe a que, en el caso de ciudadanos extranjeros, el servicio hace un trámite más detallado.

Según sus declaraciones, el nuevo sistema de registro es mucho más riguroso respecto a la revisión y análisis de documentos presentados al hacer el trámite, para garantizar una correcta identificación y validez de estos.

En cuanto al caso de Susana, puntualizó que se espera que los próximos días la ciudadana de nacionalidad argentina pueda obtener su nuevo documento de identidad.

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