Sueño de la casa propia: ¿Cuántos años de sueldo necesita una persona para pagar un crédito hipotecario en Chile?

16 mar. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Los últimos años el camino y los requisitos para adquirir una vivienda propia se ha vuelto más exigente. Según un estudio realizado por Enlace Inmobiliario —una red de portales que ayuda a las personas a encontrar casas en venta—, una persona necesita alrededor de 22 años de sueldo para pagar una propiedad.

Un pie del 20% y casi 230 sueldos

El estudio está basado en datos del Instituto Nacional de Estadísticas, usando como referencia el sueldo promedio en Chile: $897 mil pesos. En ese sentido, para adquirir una propiedad de 4 mil UF, se necesitarían aproximadamente 229 sueldos.

Lo anterior considerando el pago de un pie del 20 por ciento, es decir 800 UF, y un crédito hipotecario que cubra el resto del dinero, con una tasa referencial de 4,5 por ciento. Teniendo eso en cuenta, aunque el valor de la vivienda sea de 4 mil UF, el comprador terminaría pagando cerca de 237 millones de pesos: 5.960 UF.

Cabe señalar que el ejercicio supone que la totalidad del salario se destine al pago de la vivienda.

Al respecto, el gerente de tecnología y estudios de Capitalizarme, Felipe Baquedano, dijo que para costear una casa de ese valor, se necesitan 3,6 sueldos promedio al mes y enfatizó en que todo depende de las cláusulas de cada banco.

La realidad hace cinco años atrás

La realidad es que esto no siempre fue así. Hace unos años la idea de acceder a una casa propia era mucho más accesible, ya que, las tasas de interés eran mucho menor que las actuales, por ende, el costo final de los créditos eran más bajos.

Esta diferencia es notable. De acuerdo con información del Diario Financiero, en 2021 comprar una propiedad con un crédito hipotecario de 3.200 UF y una tasa del 2,5%, era igual a pagar $120 millones de pesos.

Al hacer el cálculo, basándose en el sueldo promedio de ese momento: $680 mil pesos, se necesitaban solo 177 sueldos para tener una casa propia. Es por esto que se ha recurrido a la creación de ciertas medidas que ayuden a los chilenos a cumplir ese sueño, la Ley de Subsidio a la Tasa Hipotecaria es una de esas.

Esta ley está vigente desde 2025 y según dijo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echeverría, en febrero de este año ya había más de 60 mil solicitudes y cerca de 18 mil aprobadas.

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