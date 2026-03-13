Nuevo Subsidio Unificado al empleo: ¿Cuáles serán los requisitos?

13 mar. 2026 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se publicó en el diario oficial la ley N.º 21.808, que establece la creación de un nuevo sistema de subsidio unificado de empleo, que será financiado por el Estado y administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

Este beneficio está destinado a trabajadores y empresas del sector privado, con la finalidad de facilitar la incorporación, permanencia o reinserción laboral de grupos considerados prioritarios, a través de un beneficio monetario.

El subsidio funciona de la siguiente forma: El Estado entrega un aporte monetario basado en un porcentaje de la remuneración bruta del trabajador, que puede llegar hasta el 20 por ciento del sueldo, dispuesto entre trabajador y empleador. Esto reduciría el costo de contratación para las empresas, aumentando el ingreso de empleados.

El beneficio estará vigente solo si se mantiene la relación laboral, con un plazo máximo de doce meses, que se extiende a quince meses en caso de personas con discapacidad y micro y pequeñas empresas.

Los trabajadores recibirán el pago mensualmente, mientras que para las empresas rige un sistema de pagos progresivos.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario?

El requisito principal para acceder al beneficio es pertenecer a uno de los grupos considerados prioritarios, por poseer mayor dificultad de inserción laboral:

Jóvenes entre 18 y 24 años

Mujeres entre 25 y 54 años

Personas desde 55 años

Personas con discapacidad registradas oficialmente

Asimismo, deben cumplir con ciertas condiciones tales como: Estar hasta en un 60 por ciento de vulnerabilidad socioeconómica según el Registro Social de Hogares, tener un rango de remuneración igual o inferior a 1,25 ingresos mínimos mensuales ($661.250), hasta los 2,5 ingresos mínimos mensuales. ($1.190.250).

Además, el beneficiario debe tener un periodo de mínimo seis meses continuos en calidad de desempleado u ocho meses discontinuos en un plazo de 18 meses. Tanto el trabajador como la empresa pueden solicitar la evaluación para ser beneficiarios de este subsidio.

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