Metro tendrá extensión horaria por Lollapalooza: Este es el horario especial del tren subterráneo

13 mar. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

Desde este viernes 13 hasta el domingo 15, se realizará una nueva edición del reconocido festival de música Lollapalooza. Este año regresa al parque O'Higgins y el Metro de Santiago anunció la extensión de sus horarios de funcionamiento.

Esto con la finalidad de facilitar el traslado de los asistentes al terminar cada jornada. La extensión del servicio estará habilitada solo en algunas estaciones.

Las líneas que prolongarán sus horarios serán la 1, 2 y 6. Además, algunas estaciones solo estarán disponibles como salida o lugar de combinación.

Horario especial de Metro por Lollapalooza

Para la jornada del viernes 13 y sábado 14, el horario será hasta las 2:00 am. Mientras que el domingo, la extensión estará habilitada hasta la 1:00 am.

Estaciones de ingreso:

Rondizzoni, Parque O'Higgins y Toesca.

Estaciones de salida viernes y sábado:

Línea 1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar, Los Dominicos.

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Estaciones de salida domingo:

Línea 1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar, Los Dominicos

Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Estaciones de combinación viernes y sábado:

Los Héroes (L1 – L2)

Los Leones (L1 – L6)

Franklin (L2 – L6)

Estaciones de combinación domingo:

Los Héroes (L1 – L2)

Los Leones (L1 – L6)

Franklin (L2 – L6)

Ñuñoa (L3 – L6)

Ñuble (L5 – L6)

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