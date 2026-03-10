Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

Lollapalooza 2026: Revisa qué estaciones del metro extenderán sus horarios de funcionamiento

¿Qué pasó?

El próximo fin de semana se realizará una nueva edición del festival musical Lollapalooza. Esta tarde el Metro de Santiago compartió a través de sus redes sociales cuáles son las estaciones que extenderán sus horarios de servicio.

Las dos primeras jornadas correspondientes al viernes 13 y sábado 14 de marzo, el servicio estará disponible hasta las 2:00 am, mientras que el domingo 15 será solo hasta la 1:00 am

Lo más visto de Nacional

El evento se llevará a cabo en el Parque O'higgins, y las líneas habilitadas para facilitar la movilización de los asistentes al finalizar las dos primeras noches serán la 1, 2 y 6. El domingo se sumarán estaciones de las líneas 3 y 5. 

Ir a la siguiente nota

¿Qué estaciones estarán funcionando?

Estaciones de ingreso

  • Línea 2: Toesca, Parque O'Higgins, Rondizzoni 

Estaciones de salida

  • Línea 1: Escuela Militar, Los Dominicos, Los Leones

  • Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, U. de Chile, Ñuñoa, Plaza Egaña
  • Línea 5: Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de la Florida, Vicente Valdés
  • Línea 6: Inés de Suárez, Estadio Nacional, Cerrillos, Ñuñoa 

Estaciones de Combinación 

  • Línea 2 a línea 1: Los Héroes (Solo dirección los Dominicos)
  • Línea 2 a línea 6: Franklin 
  • Línea 6 a Línea 5: Ñuble

Todo sobre Lollapalooza

Leer más de

Notas relacionadas