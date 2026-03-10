Lollapalooza 2026: Revisa qué estaciones del metro extenderán sus horarios de funcionamiento

10 mar. 2026 - 18:09 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo fin de semana se realizará una nueva edición del festival musical Lollapalooza. Esta tarde el Metro de Santiago compartió a través de sus redes sociales cuáles son las estaciones que extenderán sus horarios de servicio.

Las dos primeras jornadas correspondientes al viernes 13 y sábado 14 de marzo, el servicio estará disponible hasta las 2:00 am, mientras que el domingo 15 será solo hasta la 1:00 am.

El evento se llevará a cabo en el Parque O'higgins, y las líneas habilitadas para facilitar la movilización de los asistentes al finalizar las dos primeras noches serán la 1, 2 y 6. El domingo se sumarán estaciones de las líneas 3 y 5.

¿Qué estaciones estarán funcionando?

Estaciones de ingreso

Línea 2: Toesca, Parque O'Higgins, Rondizzoni

Estaciones de salida

Línea 1: Escuela Militar, Los Dominicos, Los Leones

Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, U. de Chile, Ñuñoa, Plaza Egaña

Línea 5: Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de la Florida, Vicente Valdés

Línea 6: Inés de Suárez, Estadio Nacional, Cerrillos, Ñuñoa

Estaciones de Combinación

Línea 2 a línea 1: Los Héroes (Solo dirección los Dominicos)

Línea 2 a línea 6: Franklin

Línea 6 a Línea 5: Ñuble

¡Atención, Metro sigue en escena! ??



Este viernes 13 y sábado 14 de marzo extenderemos nuestro horario de servicio hasta la 02:00 hrs., mientras que el domingo 15 de marzo será hasta las 01:00 hrs., en algunas estaciones para que regreses a casa después de @Lollapaloozacl… pic.twitter.com/TVIZSZTYWl — Metro de Santiago (@metrodesantiago) March 10, 2026

