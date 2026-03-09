Coordinador Eléctrico denuncia a la SEC ante Contraloría tras recibir multas por el apagón del 25 de febrero

09 mar. 2026 - 13:03 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) cursó multas al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) por el apagón ocurrido el 25 de febrero de 2025. Este acudió a la justicia y presentó un recurso de reposición.

La denuncia del Coordinador Eléctrico

El CEN el pasado 27 de octubre denunció formalmente a la SEC, ante la Contraloría General de la República, por incumplimiento de sus deberes legales: fiscalización, supervigilancia y sanción a las empresas coordinadas del Sistema Eléctrico Nacional.

De acuerdo con información publicada por el Diario Financiero, directivos del Coordinador Eléctrico habrían notificado a la SEC sobre diversos incumplimientos graves y sistemáticos de varias empresas. Según el organismo, la Superintendencia actuó de forma pasiva al no fiscalizar ni sancionar, lo que perjudica el correcto cumplimiento de sus funciones como operadores del sistema eléctrico.

Una de las cosas que la entidad habría informado a la SEC de forma oportuna y reiterada fue la existencia de empresas que no tendrían actualizados los datos del Sistema de Información en Tiempo Real (SITR). Según dijeron, esto "compromete seriamente la adecuada toma de decisiones en condiciones normales de operación y con mayor gravedad, en situaciones de emergencia".

Respuesta de la SEC

Al respecto, la Superintendencia de Electricidad y Combustible dijo al Diario Financiero que para ellos esta denuncia es "absolutamente infundada". Asimismo, argumentaron a Contraloría que antes de la denuncia, el Coordinador Eléctrico ya enfrentaba varios procesos administrativos sancionadores por incumplimiento de sus obligaciones.

Además, la SEC agregó que antes de la denuncia hecha por el CEN, ya les habían formulado cargos por el apagón del 25 de febrero y por entregar información errónea e incompleta, respecto al proceso de pago de compensaciones a clientes afectados por el corte de suministros en 2023 y 2024.

El Coordinador entregó nuevos antecedentes y la denuncia se mantiene bajo el análisis de Contraloría.

Todo sobre Nacional