"Recomiéndenme dónde borrar": Influencer Isa Calvo se hizo su primer tatuaje y quedó mal escrito

09 mar. 2026 - 14:13 hrs.

Isabel Calvo es una influencer chilena que en el último tiempo se hizo masivamente conocida tras aparecer en uno de los conciertos que Bad Bunny dio en nuestro país, ya que fue invitada a "La Casita", un espacio en el recital del puertorriqueño que emula la casa de la infancia del artista.

Isa fue grabada justo cuando Benito aparece en "La Casita" y ambos intercambiaron miradas durante la canción "VeLDÁ", momento que se hizo viral en redes sociales.

El tatuaje de Isa Calvo

Sin embargo, la joven volvió a marcar tendencia, pero esta vez por una particular situación que se tomó con humor, pese a que podría costarle caro.

Resulta que la influencer decidió hacerse su primer tatuaje, por lo que quiso registrar en video el proceso y también las reacciones de sus más cercanos.

Lo que ella no esperaba es que el diseño que llevó, que consistía en una frase, tenía una falta de ortografía, algo que la tatuadora tampoco notó, por lo que quedó plasmado en su piel para siempre.

El tatuaje debía decir: "Llévame siempre al lugar donde mi alma es feliz, plena y pura", pero quedó escrito "llevamé" y "felíz".

Tatuaje de Isa Calvo / Tiktok

"Oigan, acabo de ver que el tatuaje está mal escrito, me quiero morir (…) Yo inventé la ortografía, así que da lo mismo. Si para mí el ‘llévame’ tiene tilde en la ‘e’ final, la tiene ahí", explicó en otro video.

"Recomiéndenme dónde me puedo borrar un tilde por favor", concluyó, generando una serie de risas en los comentarios.