Mujer es detenida tras ataque armado contra casa de Rihanna: Cantante se encontraba al interior

09 mar. 2026 - 02:00 hrs.

La policía estadounidense detuvo a una mujer como principal sospechosa de un ataque armado contra la mansión de la cantante y empresaria Rihanna en Los Ángeles, California, ocurrido en horas de la tarde de este domingo 8 de marzo.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la mujer de aproximadamente 30 años de edad habría efectuado desde su vehículo cerca de diez disparos dirigidos hacia la propiedad de la intérprete de "Diamonds". Tras el ataque, la policía acudió rápidamente al lugar y procedió a detenerla sin que se registraran nuevos incidentes.

Según el reporte policial preliminar, Rihanna se encontraba al interior de su residencia al momento del tiroteo. No obstante, ninguno de los disparos impactó contra la artista, quien se encuentra fuera de peligro y bajo resguardo de su equipo de seguridad.

Por el momento, no se ha confirmado si la pareja de la cantante, el rapero A$AP Rocky, ni sus hijos —RZA, Riot Rose y Rocki— estaban dentro de la vivienda cuando ocurrió el ataque.

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar el motivo del tiroteo y esclarecer las circunstancias que llevaron a la mujer a disparar contra la residencia de la artista. Mientras tanto, la policía mantiene el caso bajo revisión.