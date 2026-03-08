Marcha del 8M: Revisa los desvíos de tránsito de este domingo en el centro de Santiago

08 mar. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 8 de marzo se realizará una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Eje Alameda de Santiago, cuestión por la que dispusieron una serie de desvíos y cortes de tránsito en el centro de la ciudad.

"Este domingo se implementarán diferentes desvíos de tránsito en el centro de Santiago, Providencia y Recoleta, los cuales comenzarán aproximadamente a las 08:00 horas", informó Carabineros en sus redes sociales.

Como recomendación, la policía uniformada solicitó a los automovilistas planificar sus desplazamientos, evitar ingresar a los sectores con restricciones y preferir vías alternativas.

Desvíos de tránsito para vehículos particulares

Desde la zona norte al poniente

Independencia al sur-Balmaceda al poniente-Teatinos al sur-Santo Domingo al poniente.

Recoleta al sur-San Antonio al sur-Santo Domingo al poniente.

Desde la zona oriente al poniente

Bilbao al poniente-Curicó al poniente-Tarapacá al poniente-Ejército al sur-Blanco Encalada al poniente-Arica al poniente.

Desde la zona poniente al oriente

Alameda al oriente-Padre Hurtado al sur-Arica al oriente-Blanco Encalada al oriente-Tupper al oriente-Matta al oriente.

Desvíos de tránsito para locomoción colectiva

Desde la zona oriente al poniente

Eliodoro Yáñez al norte-Bellavista al poniente-Artesanos al poniente-Balmaceda al poniente-Matucana al sur-Martínez de Rozas al poniente-General Velásquez al sur-Alameda al poniente.

Desde la zona sur al poniente

Vicuña Mackenna al norte-10 de Julio al poniente-San Ignacio al sur-Tupper al poniente-Blanco Encalada al poniente.

Desde la zona poniente al oriente

Alameda al oriente-Toro Mazote al sur-Blanco Encalada al oriente-Tupper al oriente-Matta al oriente.

