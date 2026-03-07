Conmemoración del 8M: Estos son los desvíos de tránsito que habrá el domingo en el centro de Santiago

07 mar. 2026 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

Mañana domingo 8 de marzo se llevará a cabo una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el centro capitalino, cuestión por la cual Carabineros dispuso de una serie de desvíos y cortes de tránsito en la zona.

"Este domingo se implementarán diferentes desvíos de tránsito en el centro de Santiago, Providencia y Recoleta, los cuales comenzarán aproximadamente a las 08:00 horas", detalló la policía uniformada en sus redes sociales.

Como recomendación, Carabineros pidió que los automovilistas planifiquen sus desplazamientos, eviten ingresar a los sectores con restricciones y prefieran vías alternativas.

Desvíos de tránsito para vehículos particulares

Desde la zona norte al poniente

Independencia al sur-Balmaceda al poniente-Teatinos al sur-Santo Domingo al poniente.

Recoleta al sur-San Antonio al sur-Santo Domingo al poniente.

Desde la zona oriente al poniente

Bilbao al poniente-Curicó al poniente-Tarapacá al poniente-Ejército al sur-Blanco Encalada al poniente-Arica al poniente.

Desde la zona poniente al oriente

Alameda al oriente-Padre Hurtado al sur-Arica al oriente-Blanco Encalada al oriente-Tupper al oriente-Matta al oriente.

Desvíos de tránsito para locomoción colectiva

Desde la zona oriente al poniente

Eliodoro Yáñez al norte-Bellavista al poniente-Artesanos al poniente-Balmaceda al poniente-Matucana al sur-Martínez de Rozas al poniente-General Velásquez al sur-Alameda al poniente.

Desde la zona sur al poniente

Vicuña Mackenna al norte-10 de Julio al poniente-San Ignacio al sur-Tupper al poniente-Blanco Encalada al poniente.

Desde la zona poniente al oriente

Alameda al oriente-Toro Mazote al sur-Blanco Encalada al oriente-Tupper al oriente-Matta al oriente.

