Leonardo Farkas advierte sobre estafa en la que usan su imagen: "Nunca pido nada a cambio"

07 mar. 2026 - 11:46 hrs.

Las estafas en internet se han convertido en uno de los problemas más graves de la era digital. Cada día, miles de personas son víctimas de engaños que aprovechan la confianza y el desconocimiento de los usuarios frente a las nuevas tecnologías. Los delincuentes han perfeccionado sus métodos al punto de que resulta muy difícil distinguir lo verdadero de lo falso.

Uno de los recursos más utilizados por los estafadores es la inteligencia artificial para manipular imágenes de personas conocidas. Nadie está a salvo, ni siquiera figuras de gran reconocimiento como el filantrópico chileno Leonardo Farkas. Su imagen ha sido utilizada de manera reiterada para llevar a cabo engaños en distintas plataformas digitales.

Farkas advierte a seguidores

Ante este panorama, es fundamental que los usuarios desarrollen un pensamiento crítico frente al contenido que consumen en redes sociales. Antes de creer en cualquier oferta asociada a una figura pública, es necesario verificar la información en fuentes oficiales. La velocidad con que se propaga la desinformación obliga a actuar con cautela.

El propio Farkas ha tomado la palabra frente a esta situación. A través de sus redes sociales, advirtió que "OTRA VEZ personas inescrupulosas están utilizando mi imagen modificada con inteligencia artificial para engañar en internet". Su mensaje deja en claro que este no es un hecho aislado, sino un problema que se repite con el tiempo.

Además, fue enfático en desmentir cualquier contenido fraudulento asociado a su nombre. "Yo ayudo a las personas, pero nunca ofrezco proyectos ni pido nada a cambio", escribió. Y cerró su mensaje con una advertencia directa: "Si ven algo usando mi imagen, es falso."

Seguidores me informan que OTRA VEZ personas inescrupulosas están utilizando mi imagen modificada con inteligencia artificial para engañar en internet.

Yo ayudo a las personas, pero nunca ofrezco proyectos ni pido nada a cambio.

Si ven algo usando mi imagen, es falso.

Leonardo… pic.twitter.com/ItbFJfPMka — leonardofarkas (@leonardofarkas) March 6, 2026

La situación que enfrenta Farkas es un recordatorio de que la seguridad digital es responsabilidad de todos. Conocer los mecanismos que usan los estafadores y alertar a quienes nos rodean son acciones concretas que pueden marcar la diferencia. En un mundo cada vez más conectado, la mejor herramienta contra el engaño sigue siendo la información oportuna y el sentido común.

