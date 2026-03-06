"Ya vendrá el momento de la verdad": Yamila Reyna responde a recientes rumores sobre supuesta llamada a Américo

06 mar. 2026 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

La comediante argentina Yamila Reyna encendió las redes sociales tras responder a las recientes declaraciones del panelista Manuel González, quien aseguró la tarde de ayer que Yamila habría llamado a Américo, su expareja, por problemas económicos.

Según González, el motivo de la llamada fue debido a que supuestamente la humorista está atravesando ciertos problemas económicos causados por el cantante.

La información fue replicada por varios medios rápidamente y el origen del conflicto corresponde a que Américo no está cumpliendo con el arriendo del departamento que ambos compartían. Al respecto, Reyna no podría hacer un término del contrato, ya que la multa alcanzaría los 20 millones de pesos.

Por ahora optó por el silencio

La tarde de este viernes, Reyna publicó una historia de Instagram en la que abordó dichos rumores y se dirigió a quienes, según ella, afirman cosas sobre su vida personal sin evidencia alguna.

"Este último tiempo he tenido que escuchar barbaridades sobre mí y la situación que hoy vivo. Panelistas hombres y mujeres dando opiniones cargadas de misoginia, totalmente desinformadas, sin evidencia alguna y sin dimensionar la responsabilidad que tenemos al trabajar en medios de comunicación", escribió.

Asimismo, decidió no revelar detalles de su versión, aunque desmintió la existencia de la mencionada llamada con Américo y expresó que cuando estime conveniente romperá el silencio y entregará su versión.

"Se han inventado llamadas, y conversaciones que jamás han existido y que extrañamente vengan de 'mi círculo íntimo', el cual no tiene vínculo alguno con los medios de comunicación. A pesar de todo, seguiré guardando el silencio, ya vendrá el momento de la verdad", concluyó.

@yamireyna Instagram

