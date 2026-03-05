Joven actor Finnian Garbutt anuncia que padece cáncer en etapa terminal
El actor Finnian Garbutt, protagonista de la serie Hope Street conmovió a todos al anunciar que padece cáncer en etapa terminal. La noticia fue publicada a través de Instagram debido a que para él no era fácil comunicarlo de forma individual a sus cercanos.
Luego de atravesar un fuerte dolor en la espalda y cadera, fue ingresado al hospital y tras realizar exámenes médicos le informaron que los resultados fueron poco favorables.
El actor británico fue diagnosticado con melanoma hace cuatro años, poco antes del nacimiento de su hija. "Lamentablemente, los análisis han mostrado que el cáncer ha progresado rápidamente en mi cuerpo y ahora estoy entrando en las últimas etapas de mi vida", dice parte del comunicado que posteó.Ir a la siguiente nota
Pese a que la situación qué atraviesa es compleja, Garbutt decidió rescatar las cosas positivas que han pasado en su vida, pues, expresó que luego de su diagnóstico ha podido cumplir muchos de sus sueños, como protagonizar una película, comprar su propia casa, grabar una serie, casarse y "ser padre de una niña increíble que me hace sonreír".
En ese sentido dijo que solo espera poder disfrutar de este tiempo con su familia y amigos, una actitud positiva que lo ha caracterizado desde que se le diagnosticó la enfermedad.
Ver esta publicación en Instagram
Finnian concientizó a sus seguidores sobre la importancia de cuidar y revisar su piel. Además, inició una campaña de GoFundMe el miércoles para recaudar fondos y asegurar el futuro de su esposa e hija.
"No publico esto para expresar compasión y no quiero que nadie done si no puede permitírselo. Solo quiero que mi esposa y mi bebé tengan la vida que se merecen y quería ser yo quien se la proporcionara, algo que lamentablemente ya no es posible", escribió el actor.
Leer más de
Notas relacionadas
- "Es súper fácil hacerse la víctima": Trinidad Neira lanza indirecta en redes sociales tras ruptura amorosa
- "Ahora estoy abrazando mi historia": Denise Rosenthal sorprende tras confesar que vivió una fuerte crisis personal
- "Se va el huevito tumor": Javiera Contador anuncia que se someterá a una cirugía para tratar el cáncer de tiroides