Subsidio de arriendo: ¿Cuánto tiene que ser el ingreso familiar para postular?

05 mar. 2026 - 19:00 hrs.

El subsidio de arriendo es un beneficio gubernamental dirigido a la ciudadanía que necesita una solución habitacional flexible y está en capacidad de ofrecer un pago mensual.

Este apoyo del Estado se establece por un tiempo determinado. Su vigencia corresponde al período de postulación que fije la resolución del llamado respectivo.

Según ChileAtiende, el trámite, administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se puede realizar de manera gratuita.

¿Cuánto tiene que ser el ingreso familiar para postular?

Para postular al subsidio de arriendo es necesario tener un ingreso económico familiar de entre 7 y 25 Unidades de Fomento (UF). Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.

También es necesario que se acredite un ahorro mínimo de 4 UF. El monto debe reposar en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular y esta debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.

Estos son los demás requisitos para acceder al subsidio de arriendo

Además de los mencionados, hay ciertos requisitos básicos para la postulación al beneficio:

Edad mínima de 18 años.

Cédula Nacional de Identidad Vigente o Cédula de Identidad para Extranjeros, según sea el caso.

Postular al menos con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo . En caso de personas de más de 60 años, no se exige contar con núcleo familiar.

. En caso de personas de más de 60 años, no se exige contar con núcleo familiar. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) con un tramo de calificación socioeconómica inferior al 70%. En cada llamado, se permitirá una postulación por RSH.

