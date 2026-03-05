WhatsApp Plus: Las funciones extra que tendría la versión pagada de la aplicación de mensajería

05 mar. 2026 - 18:33 hrs.

Esta semana, un portal de noticias sobre WhatsApp publicó un artículo sobre la llegada de una versión "plus": una suscripción de pago que ofrecerá nuevas funciones exclusivas para quienes paguen.

Se trata de una gran innovación para la aplicación, ya que nunca antes habían ofrecido una opción de pago, la cual llegaría para sistemas operativos de Android e iOS en un futuro no muy lejano.

Las funciones extra que tendría WhatsApp Plus

Según WABetaInfo, las principales actualizaciones estarían centradas en mejorar la experiencia del usuario en la aplicación, permitir una mayor rapidez en encontrar algunos chats y opciones de personalización.

Entre ellas, se podrá fijar hasta 20 diversos chats, 17 más de lo que deja la "versión estándar", lo que daría más flexibilidad para encontrar conversaciones de manera fácil y accesible.

Además, se podrá personalizar la aplicación de manera casi completa: desde cambiarle el color al ícono, el color dentro de la interfaz de WhatsApp, tener ringtones exclusivos, entre otras opciones.

Esta versión "plus" no sería obligatoria de comprar y solo quienes la quieran deberán pagar por ella. De momento, la aplicación no ha confirmado una fecha de lanzamiento ni el valor que tendrá, pero se especula que debería salir dentro de los próximos meses.

Mira cómo serían algunas de las opciones:

Las nuevas funciones de WhatsApp Plus. / WABetaInfo.

