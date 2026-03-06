Cadena de restaurantes "La mafia se sienta a la mesa" deberá cambiar su nombre tras disputa legal

06 mar. 2026 - 18:48 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se dio a conocer que la cadena italiana de restaurantes "La mafia se sienta a la mesa", deberá cambiar el nombre en todas sus sucursales. La firma opera en España y fue la embajada de Italia en ese país, quien solicitó la nulidad de la marca.

La sede diplomática argumentó que el nombre del restaurante hace alusión a una organización criminal y aunque hace unos días la resolución no era definitiva, la Oficina Española de Patentes y Marcas consideró que, en efecto, el nombre es contrario al orden público y las buenas costumbres.

Esta resolución afecta a más de cien locales que tiene la cadena en toda España. Fue un largo proceso de disputa legal entre la embajada italiana y los representantes de "La mafia se sienta a la mesa", que inició hace ocho años cuando el Tribunal General de la Unión Europea anuló el registro de marca a nivel comunitario.

Siguen funcionando con normalidad

Mientras se llega a una conclusión definitiva, todos los locales de la marca italiana que tiene más de 25 años de trayectoria, siguen funcionando con normalidad, bajo el mismo nombre, rótulos y dinámica.

Se desconoce cuál será el nuevo nombre o si la firma considera seguir la pelea por mantener el actual. Según el medio El Norte de Castilla, tienen un mes más para apelar, pues según dijeron "la compañía explicó que el nombre procede de un libro de recetas italianas y pretendía ser un guiño cultural al imaginario italiano, no una exaltación del crimen organizado".

Todo sobre Mundo