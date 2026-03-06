Donald Trump aclara que sólo una "rendición incondicional" de Irán pondrá fin a la guerra

06 mar. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que no buscará ningún acuerdo con Irán, del que solo espera una "rendición incondicional" para poner fin a la guerra iniciada el pasado sábado 28 de febrero.

"No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Ataques contra Irán aumentarán

La publicación llegó mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa Hezbolá en Beirut, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaba que los ataques estadounidenses contra Irán estaban "a punto de aumentar drásticamente".

Trump dijo que, después de la capitulación de la república islámica y la elección de "Líder(es) GRANDIOSO(S) Y ACEPTABLE(S)", Washington trabajaría con sus aliados "para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca".

El Presidente de EEUU cerró su mensaje con un guiño a su lema MAGA, Make America Great Again (Devolverle la grandeza a Estados Unidos).

"MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)", escribió sobre el futuro de Irán.